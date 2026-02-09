ETV Bharat / business

ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ದೇಶದ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ: ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Trump and Modi
ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮೋದಿ (AP)
By PTI

Published : February 9, 2026 at 3:35 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.

ಚೀನಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ದುಲ್ ಅಮರ್‌ಚಂದ್ ಮಂಗಲ್‌ದಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲುದಾರ ರುದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂಕ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತ ಚೌಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್, ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಗೃಹಾಲಂಕಾರ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.18ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ, ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಖಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಶೇಕಡಾ 18ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಫ್ತುದಾರರಾದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾಗಳಿಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಧನ, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಾಯುಯಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆಮದು ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ: ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಂಕೇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರ ಗುಲ್ಜಾರ್ ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿದ್ವಾನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾದರಕ್ಷೆ - ಚರ್ಮದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ: ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಶೂ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಯಾ ಪನಪಕ್ಕಂ SEZ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಕೀಲ್ ಪನರುಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ರಫ್ತು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಕರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಕೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಣಪಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೈವಾನ್ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆತನದ ಚರ್ಮದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಕೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

