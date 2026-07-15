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ಭಾರತ-ಯುಕೆ CETA ಜಾರಿ: ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಎಂಎಸ್​ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಭಾರತ-ಯುಕೆ ನಡುವಿನ ಸಿಇಟಿಎ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

INDIA UK CETA
ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ಯುಕೆಯ ಅಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋನಾಥನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 4:18 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್(ಯುಕೆ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (CETA) ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್​ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯುಕೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು 75 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಐಟಿ, ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ 900 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದ 137 ಉಪ ವಲಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ 1,800 ಭಾರತೀಯ ಬಾಣಸಿಗರು, ಯೋಗ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಟಾಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಇಟಿಎ ನಮ್ಮ ರೈತರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳು ಯುಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದೆ, ಆದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ಯುಕೆ ಸಿಇಟಿಎ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಏಕಕಾಲೀನ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಎಕ್ಸ್​​ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ.100ರಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತ-ಯುಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಯುಕೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (CETA) ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 99% ರಫ್ತಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 100% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಪ್ಪಂದವು ಜವಳಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಚರ್ಮ, ಆಭರಣಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೋಳಿ, ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶೇ.97.1 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ರಹಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಯುಕೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ ಆಮದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 90 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​​ ಮೀರಿದೆ.

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TAGGED:

INDIA UNITED KINGDOM
UK SOCIAL SECURITY TAX EXEMPTION
PIYUSH GOYAL
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