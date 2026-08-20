ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ: ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿಸಿದ ಭಾರತ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರತ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
By PTI
Published : August 20, 2026 at 5:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಆಮದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 4.44 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ರಫ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ನಿತ್ಯ 20 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ 1.18 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್, ಅಮೆರಿಕ 1.53 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಆಮದು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಆಮದಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಜೂನ್-ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬಳಕೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೆಪ್ಲರ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಮಿತ್ ರಿಟೋಲಿಯಾ ಅವರು, ಭಾರತವು ತನ್ನ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಭಾರತದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಟೋಲಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ. ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ದೂರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಅಧಿಕ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತೈಲ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಗಲ್ಫ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಕಾರರು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಷ್ಯಾದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾದ ತೈಲ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 12.7 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.
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