ಶೇ.7ರಷ್ಟು ದರದೊಂದಿಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ ಭಾರತ: ಮೂಡಿಸ್
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡಿಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 4:33 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡಿಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಿಶ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸ್ಥಿರ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸು ಬಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ದರ್ಜೆಯ ಘಟಕಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ.
ಭಾರತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ.7 ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇ 6.4ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ.3.3ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ.3.6ರಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.3.4ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.1.3ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ.5.6ರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಡಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಪಿಎಸಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರಲಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಕ್ರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
