ಭಾರತದ ತಲಾದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ?; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?; ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು?
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಲಾದಾಯದ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 11:28 AM IST
ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಲಾ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಎಂಬಂತೆ ಸಣ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ.
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೇಶಗಳ ಆದಾಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoSPI) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ತಲಾ ಆದಾಯವು ಸರಿಸುಮಾರು 2,813 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹2.72 ಲಕ್ಷ) ನಷ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ನೆರೆಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲಾ ಆದಾಯವು 4,528 ಮತ್ತು 5,250 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದ ತಲಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ತಲಾ ಆದಾಯವು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ತಲಾವಾರು ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು ₹2.35 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.72 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತವನ್ನು 'ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ' ವರ್ಗ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 172ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಯುರೋಪ್ನ ಚಿಕ್ಕರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಲಿಚ್ಟೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತಲಾದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ವಾರ್ಷಿಕ 2,00,000 ದಿಂದ 2,30,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ($130,000 ಮತ್ತು $156,000) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳ ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ ಹೇಗಿದೆ?: ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನದಂಡ ಎಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾವಾರು ನಿವ್ವಳ ರಾಜ್ಯ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಎನ್ಎಸ್ಡಿಪಿ). ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯು 4.93 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಂತರದಲ್ಲಿ 3.87 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, 3.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು (₹3.61 ಲಕ್ಷ) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳು: ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲಾ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ (ಜಿಎನ್ಐ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ, ಕಡಿಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ, ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಟ್ಲಾಸ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅಡಿ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ $1,175 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ - ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. $1,175 ಮತ್ತು $4,635 ರ ನಡುವಿನ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಳ - ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. $4,636 ಮತ್ತು $14,375 ರ ನಡುವಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. $14,375 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ - ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮೀರಿಸಿದ ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು: ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ದೆಹಲಿ $6,217 ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ($5,579), ತೆಲಂಗಾಣ ($5,407), ತಮಿಳುನಾಡು ($5,329) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ($4,734) ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲ್ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ವರ್ಗದ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ $8, ಹರಿಯಾಣ $9 ಮತ್ತು ಕೇರಳ $26 ಡಾಲರ್ ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಆದಾಯದ ರಾಜ್ಯಗಳು: ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ. ಬಿಹಾರವು ₹69.32 ಸಾವಿರ ($984) ದೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದೆ. ₹1.08 ಲಕ್ಷ ($1,403) ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದರ ನಂತರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ತಲಾ ಆದಾಯ ₹1.16 ಲಕ್ಷ ($1,470) ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ತಲಾ ಆದಾಯವು ನೇಪಾಳದಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೇಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ತಲಾ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು $1,513 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ತಲಾ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು $1,535 ಆಗಿದೆ.
3 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು?: ದೇಶದ ಆದಾಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. 1994 ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. 2025-26 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿಲ್ಲ.
ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯವು 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 36.7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.
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