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ದಕ್ಷಿಣದ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ: ತಮಿಳುನಾಡು ಟಾಪ್​, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಶೇ.80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಹೊಂದಿವೆ.

GOLD LOANS IN SOUTHERN STATES
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (EENADU)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 8:16 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಪಿಎಸ್‌ಬಿ) 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಶೇ.80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಹೊಂದಿವೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31 ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11.31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ, ತೆಲಂಗಾಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೇಳರಂ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಶೂನ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕ್ರ.ಸಂರಾಜ್ಯಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ
1ತಮಿಳುನಾಡು4,11,656 ಕೋಟಿ ರೂ
2ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ2,22,953 ಕೋಟಿ ರೂ
3 ಕರ್ನಾಟಕ98,962 ಕೋಟಿ ರೂ
4ತೆಲಂಗಾಣ92,394 ಕೋಟಿ ರೂ
5 ಕೇರಳಂ83,657 ಕೋಟಿ ರೂ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು?: ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಲಭ್ಯ: ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲದಾತರು ದೈನಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಹಣ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡವಿಡುವುದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಸಂಕೇತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಲಭ ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮರುಪಾವತಿ ಕಂತುಗಳು, ಬುಲೆಟ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ನಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

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