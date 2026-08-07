ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಭಾರತ ತನ್ನ UPI ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ರೂಪಿಸಬಾರದು: GTRI ಒತ್ತಾಯ
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ 2026ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಜು ವರದಿಯು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ Pix ಮತ್ತು ಭಾರತದ UPI ಮತ್ತು RuPay ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 9:04 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ UPI ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನೀತಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾಗಿರುವ GTRI ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ -2007ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಗುರುವಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ-ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು UPI ಮತ್ತು RuPay ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು GTRI ಹೇಳಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೇ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶೂನ್ಯ MDR ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು GTRI ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಸರ್ವರ್ಗಳು, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶುಲ್ಕದ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ - ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು GTRI ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ 2026 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದಾಜು ವರದಿಯು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ UPI ಮತ್ತು RuPay ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ UPI ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಬಾರದು. ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನೀತಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು GTRI ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪಾವತಿ - ಡೇಟಾ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಾವತಿ ಡೇಟಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತವ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದೇಶಿ ಪಾವತಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತವು MDR ಪರಿಚಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು UPI ನಡೆಸುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅದರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಪಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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