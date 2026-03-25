ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರ ಬಳಿ ಇದೆ 50 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬಂಗಾರ: ಇದರ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ 10 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ .. ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದರೆ!!?
ಭಾರತವು 10 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗೃಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : March 25, 2026 at 4:01 PM IST
Updated : March 25, 2026 at 4:21 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾರ ಚಿನ್ನದ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿ ಪಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಲೋಹದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚೌಧರಿ, ಚಿನ್ನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸುಕರಣವು ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಕು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸೋಚಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ- ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ 50 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಚಿನ್ನ: ಭಾರತದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದಾಜು 50,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ.(94,06,69,00,00,00,000ರೂ.) ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಶೀದಿಗಳ - EGR ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. EGR ಎನ್ನುವುದು SEBI ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
EGR ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ 3 ಪ್ರತಿಶತ GST ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. NSE ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸುಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ICRA ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತಿನ್ ಮಕ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು FY25 ಮತ್ತು FY26 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡಂಕಿಯ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ತಮ ವಿತರಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಚಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.
