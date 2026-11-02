ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವರದಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 4.3 ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಗುರಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
By ANI
Published : November 2, 2026 at 8:11 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು (fiscal deficit) ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿನ ಶೇಕಡಾ 42.6 ರಷ್ಟನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ (FY27) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 4.3 ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ (reprioritising expenditure) ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ (excise duty) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನೂ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 4.3 ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಗುರಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 3.9 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ ಶೇಕಡಾ 42.6 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ; ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 9 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.5 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8.5 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 11.5 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ATF) ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 10.5 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 11 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 12.7 ರಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವೆಚ್ಚವು ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
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