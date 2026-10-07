ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ: ವಿಶ್ವದ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲೇ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚು
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ, ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಇತರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲೇ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 5:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸಿಇಒಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆಕಿನ್ಸೆ ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಉನ್ನತ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ, ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಈಗ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ: ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೇ ಸದ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಂಕದ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ಭಾರತದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 49 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ - ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ - ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಸ್ಥಿರತೆ (ಶೇಕಡಾ 44) ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ Gen-Zಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ: ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 53 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ (ಶೇಕಡಾ 47) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸತತ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎಐನಿಂದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರೂ, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 22 ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಕಿನ್ಸೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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