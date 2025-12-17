2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕೇರ್ ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್
2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟಿರಬಹುದು - ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ
Published : December 17, 2025 at 7:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೀಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ಎಡ್ಜ್ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 2025 - 26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2026-27 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ) ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಕೇರ್ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿವು
ರೂಪಾಯಿ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 2026-27 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ 89-90 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು, ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇರ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ರಜನಿ ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು (ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್) ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು (ಎಫ್ಡಿಐ) ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇರ್ ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು: ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025 - 26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರತ್ನಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ರಫ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಕಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ 2025-26 ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4.4 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು ಇನ್ನೂ ಶೇಕಡಾ 0.2 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೇಶೀಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇರ್ಎಡ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದು ನಿರ್ಣಾಯ ಪಾತ್ರ; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಎಂಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜಿವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ GDP ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. IMF ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ 2025 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 3.1 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು IMF ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಶೇಕಡಾ 6.4 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. IMF ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ (2025) ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0.8 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
