ಭಾರತ-ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ: ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ 'ಮದರ್​ ಆಫ್​ ಆಲ್​ ಡೀಲ್ಸ್​' ಕುರಿತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

INDIA EU FTA
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 5:42 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): "ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಬೃಹತ್​ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು, ಸುಂಕ ಸರದಾರ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ" ಎಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳು ಜಾರಿಯಾಗದ ಹೊರತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಯು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಭಾರತ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: "ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತದ ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯ ನಡೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವು ತಾನು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು 'ಅಗತ್ಯ' ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ನಾವು ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಯು ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು 136 ಬಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 76 ಬಿಲಿಯನ್​ ರಫ್ತು ಮತ್ತು 60 ಬಿಲಿಯನ್​ ಆಮದು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಮಗಿಂತಲೂ ದೈತ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಟಿಯಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಇಯು-ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಹಿತಿ: ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಡೆಗೂ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಯು ಮತ್ತು ಭಾರತದ 2 ಬಿಲಿಯನ್​​ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ವಾನ್ ಡೆರ್ ಲೇಯೆನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು, ಯುರೋಪ್​​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 99ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಯುರೋಪ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 97 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ABHIJIT BANERJEE
ಭಾರತ ಇಯು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ECONOMIST ABHIJIT BANERJEE
INDIA EU FTA

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

