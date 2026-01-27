ಭಾರತ -EU ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: BMW, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
BMW, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ, ಪೋರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
By PTI
Published : January 27, 2026 at 3:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ -ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಣ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, BMW, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ, ಪೋರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಆಮದು ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. EU, ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 3.8 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸೇರಿ ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2007ರಿಂದಲೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ 2013 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಆಟೋ ವಲಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾರತವು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಡಿ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯುಕೆ ಕಾರು ತಯಾರಕರಿಗೂ ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ: ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು EU "ಕೋಟಾ" ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. EU ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಆಟೋ ವಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಬದ್ಧ: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಲಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಆಟೋ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕಾರುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆಟೋ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ - ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ) ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಅಂತಹ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. (ರೂ. 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳು). ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮವು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.
25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಕಾರುಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ: 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ EU ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದರಾಚೆಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ: ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಮದು ಸುಂಕವು ಶೇಕಡಾ 66 ರಿಂದ 125 ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಕೋಟಾದ ಹೊರಗಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
ಕೋಟಾವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ- ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಿತಿ 15,000 ಯುರೋಗಳು (ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.). ಅಂದರೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರು FTA ಅಡಿ EU ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಸುಂಕ, ತೆರಿಗೆ, ನೋಂದಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು 28 ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಆಮದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ - 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಆರಂಭ: ನಮ್ಮ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 40,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 40,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 110 ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ . ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
'ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ': ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉರ್ಸುಲಾ ಸಂತಸ
ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ 'ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ'(FTA) ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ