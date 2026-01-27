ಭಾರತ-ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ, ಏನು ಲಾಭ?: ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA)ವನ್ನು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ, ಏನು ಲಾಭ? ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : January 27, 2026 at 7:27 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 7:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಇಂದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂಕಿತ ಪಡೆದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು "ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ತಾಯಿ" ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ 4ನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ (GDP) ಶೇ.25ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಬಲಾಢ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರುವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು.
ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
- ಜವಳಿ, ಚರ್ಮ, ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 33 ಶತಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತುಗಳು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
- ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಉಡುಪು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಭಾರತದ ವಲಯಗಳು 27 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಂಕಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
- ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈನ್ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
- ಆಟೋ (ವಾಹನ) ಮತ್ತು ಉಕ್ಕನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳು (ಶೇ.93ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ.6ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ (ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಂತಹ ಸರಕುಗಳಿಗೆ) ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು EU ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ EU ತನ್ನ ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಭಾರತ EUಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.3.7ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಕಡಿತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ EUಗಾಗಿ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.97.5ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಸುಂಕರಹಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜವಳಿ, ಉಡುಪು, ಬಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ರಬ್ಬರ್, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಮೂಲ ಲೋಹಗಳು, ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸರಕುಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಲಯಗಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ EUನಲ್ಲಿ ಶೇ.0ರಿಂದ 26ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಭಾರತ FTA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ EUನ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿಸಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ EUಗೆ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ EU ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಯು ತನ್ನ 155 ಉಪ ವಲಯಗಳ ಪೈಕಿ 144 ಉಪ ವಲಯಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು EUಗೆ 102 ಉಪ ವಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರದ ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಯುನಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬದ್ಧತೆಗಳಿವೆ.
- ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೋಟಾ ಆಧಾರಿತ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, EU ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಟೋ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. (ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ), ಮತ್ತು ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ EU ಆಸಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. EU 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ EUನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಯಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕ ಶೇ.66ರಿಂದ ಶೇ.125ರವರೆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಕೋಟಾದ ಹೊರಗಿನ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಇವಿಗಳು) ಭಾರತದ ಕೋಟಾಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಐದನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಐಟಿ ಅಥವಾ ಐಟಿಇಎಸ್, ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ 144 ಉಪ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ನೀಡುವ 102 ಉಪ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
- ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಂತರ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆದಾರರು (ಐಸಿಟಿ) ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಚಾರದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಐಸಿಟಿಗಳ ಅವಲಂಬಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿವೆ.
