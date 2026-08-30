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ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾರತ

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್) ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 4:13 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆ ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್) ಪೂರೈಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಹಡಗು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಆಮದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 125,000 ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ (ಕೆಬಿಡಿ) ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 470,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದ ರೋಸ್‌ನೆಫ್ಟ್‌ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಡಿನಾರ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಿಂದ ಸರಬರಾಜಾಗಿವೆ. 2022 ರಿಂದ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನಂತಹ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬಹುಪಾಲು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಗಲ್ಫ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಿನಕ್ಕೆ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರಬಹುದು.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಷ್ಯಾ, ತನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಾಸ್ಕೋ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿತು.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜನವರಿ 2027 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 55 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 260,000 ಟನ್‌ಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಟನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದವು ಎಂದು ವೋರ್ಟೆಕ್ಸಾ ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

RUSSIAN FUEL IMPORTS
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RUSSIA SEABORNE GASOLINE IMPORTS
ಪೆಟ್ರೋಲ್
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