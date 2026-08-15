ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗ್ಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 1:23 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್(Windfall gains tax) ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ (SAED) ದರವು ಈಗ ಲೀಟರ್ಗೆ 24 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಲೀಟರ್ಗೆ 25.5 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಫ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ SAED ದರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 22 ರೂ.ಗಳಿಂದ 19.5 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಂದು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 3.5 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲೆ ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಮೇ 16 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಲೆವಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂಕ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಧನದ ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುದಾರರು ಅನಗತ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸದೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ರಫ್ತುದಾರರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತವು 2022 ಜುಲೈ 1 ರಂದು ವಿಂಡ್ಫಾಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ (SAED) ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.
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