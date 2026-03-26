ರಷ್ಯಾದಿಂದ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ ಭಾರತ

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಏಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

$5 ರಿಂದ $15 ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ: ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $5 ರಿಂದ $15 ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ: ಡೇಟಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖರೀದಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿದ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 12 ರೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಖರೀದಿ ಮರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ: ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್‌ನಿಂದ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸರಕುಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಪ್ಲರ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ.

