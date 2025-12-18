ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ, ಒಮಾನ್: ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೇನು ಲಾಭ?
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ದೇಶಗಳು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕರಹಿತ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 5:40 PM IST
ಮಸ್ಕತ್(ಒಮಾನ್): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ದೇಶಗಳು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಮಹತ್ವದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (Free Trade Agreement)ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಜವಳಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸರಕುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಫ್ತಿನ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಒಮಾನ್ ಸುಂಕ ರಹಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಮಾನ್ನಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಖರ್ಜೂರ, ಮಾರ್ಬಲ್ (ಅಮೃತಶಿಲೆ) ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಭಾರತವೂ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ.
2026ರ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ತಾಣವಾದ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೆದುರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವ ಕೈಸ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಯೂಸೆಫ್ ಅವರು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
Under the leadership of Prime Minister @NarendraModi ji and His Majesty Sultan Haitham bin Tarik, India and Oman have inked the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), marking a significant milestone in India's strategic engagement with the Gulf region.… pic.twitter.com/VI2RzSpO2O— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 18, 2025
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
- ಒಮಾನ್ ತನ್ನ ಸುಂಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 98ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕದ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತಿನ ಶೇ 99.38ರಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
- ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಜವಳಿ, ಚರ್ಮ, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೀವ್ರ ವಲಯಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಲಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 97.96ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಮಾನ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸುಂಕ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ (12,556) ಶೇ 77.79ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಒಮಾನ್ನಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಶೇ 94.81ರಷ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಮಾನ್ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳು, ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಗಣನೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಒಮಾನ್ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ 12.52 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ 5.31. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
- ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ತೆರಿಗೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಭಾರತದ ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
- ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 2000ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಮಾನ್ನಿಂದ 615.54 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ರವಾನೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ 2ನೇ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಯುಕೆ ನಂತರ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಿಸಿಸಿ (ಗಲ್ಫ್ ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ) ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ. 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯುಎಇಯೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
