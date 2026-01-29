ETV Bharat / business

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಹುಮುಖಿ ವಿಧಾನ: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಧನಗಳ ಬದಲು ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಸೌರ, ಪವನ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್​​​ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ! ​​

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಭಾರತ ಬಹುವಿಧದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್​ - ಡಿಸೇಲ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್​​ ಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

Economic Survey
ಸೌರ, ಪವನ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್​​​ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ! ​​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 4:09 PM IST

ನವದೆಹಲಿ; ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಹುಮುಖಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಪರಮಾಣು, ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್​​ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಶೇ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 51.93ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಮಿಷನ್, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತಹ ಇತರ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಗೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಕೊರತೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ನೀತಿಯು ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ದುರ್ಬಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ವಿಸ್ತರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ನೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭೂ ಬಳಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ; ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯಂತಹ ಲೋಹಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಕ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮಾನದಂಡ-ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

