ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೀಫಂಡ್​: ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗಿಲ್ಲವೇ?, ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ

2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8.09 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​ ಫೈಲ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7.77 ಕೋಟಿ ಜನರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

INCOME TAX REFUND
ಕಡತ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 12, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read
ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ

ನವದೆಹಲಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಐಟಿ ರೀಫಂಡ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇಗ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಫಂಡ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಫಂಡ್​ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ರೀಫಂಡ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ. (ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ) ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಗಡುವು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಾಕಿ ಇರುವ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದ್ದರೂ, ವಿಳಂಬವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೀಫಂಡ್​ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್​​ ರೀಫಂಡ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೀಫಂಡ್​​ಗೆ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಖರ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 10ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವು 12.92 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 7 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೀಫಂಡ್​ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ 2.42 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೀಫಂಡ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ, 13.55 ಕೋಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 2025-26 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8.09 ಕೋಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 7.77 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, 6.79 ಕೋಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನೇಕ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆದಾರರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಳಂಬಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆಳವಾದ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನವು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಪೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ರೀಫಂಡ್​ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂವಹನವು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್​​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರೀಫಂಡ್​ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕಪೂರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

