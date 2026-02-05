ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತುಗಳಿವು!
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸಿದ್ಧತೆವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 5, 2026 at 1:50 PM IST
ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳೀಕರಣ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಶೀಘ್ರ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು 2025ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಂಬಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಅಗರವಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೆರಿಗೆ ಮೂಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದೇ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಎಐಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಆದಾಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲಾಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 9 ಕೋಟಿ ಜನರು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ 4 ಕೋಟಿ ಜನರು ತೆರಿಗೆ ನಿವ್ವಳದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಸೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿ ಏನು; ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಳೀಕರಣ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಲಯಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 24.21 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುರಿ 8.57ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ 9.45ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅವರು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ಶೇ. 88ರಷ್ಟು ಜನರು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಲು ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪರ್ಯಾಯ (ಎಂಎಟಿ) ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಇದೀಗ ಪರಿಷ್ಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಎಂಎಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಎಟಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇ 15ರ ಬದಲಾಗಿ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜೊತೆಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಎಂಎಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬದಲಾದ ನಂತರವೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ದರವು ಶೇ 30ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇ 22. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಹೇಗಿದೆ?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಕಾನೂನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಓದುವಂತೆ ಅದರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದರೂ ಸಹ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ನವೀಕರಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದಾಗ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದ ಈ ಭಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದ್ಯಾ. ಹೇಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕವೂ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ. ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಡಿಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಶೇ 2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಅರ್ಥ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷದ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ನಾವು ಐಟಿ ರಿಟರ್ನಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಗ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು? ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಜನರ ಹಣದ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾ?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಗಳಿಸಿದಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಬಳಿಕ ಅವರು ದಂಡ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಸಣ್ಣ ಹಣವೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದರ ಹೊರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅನಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಕೆಲವರು ಜನರು ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ|
ಅಗರ್ವಾಲ್: ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಐ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಪ್ಪು ಕಡಿತಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.
ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 25.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1.11 ಕೋಟಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 8,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 31ರವರೆಗೆ ರೂ. 1,750 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮರುಪಾವತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಈ ವರ್ಷದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನರು ವೇಗವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
ಅಗರ್ವಾಲ್: ಹೌದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮರುಪಾವತಿ ವೇಗವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ಮರುಪಾವತಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.
ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಫೈಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಲೋಡ್ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಶಂಕಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಗರ್ವಾಲ್: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಸ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನವೀಕರಣಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ; ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಮಯ ಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ