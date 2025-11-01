ಐಪಿಒಗಳು ಭಾರತದ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಜೂಜಾಟ ಆಗುತ್ತಿವೆಯೇ?; ಇಲ್ಲಿದೆ IPO ಹೂಡಿಕೆ ಒಳ - ಹೊರಗು.. ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?
ತ್ವರಿತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2025 at 9:46 AM IST
ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ IPO ಮೂಲಕ ಷೇರುಪೇಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಲು ಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಲಾಭದ ಮಾತುಗಳೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಷೇರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆಯೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಗಂಟೆಗಳ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಜಗತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಐಪಿಒಗಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ, ಇತರವು ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಾರೆ? ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ, ಕುತೂಹಲವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವೇ?. ಐಪಿಒ ಉನ್ಮಾದದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಬೂಮ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಅವರ ಒಳನೋಟವು ತ್ವರಿತ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ಐಪಿಒಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ?: ಐಪಿಒ ಎಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೂ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಐಪಿಒಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಐಪಿಒ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಐಪಿಒಗಳಿವೆ: ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ.
ಏನಿದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ: ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಗಳು ಐಪಿಒ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ (DRHP) ನಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ SEBI ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರೋಡ್ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಐಪಿಒಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಐಪಿಒನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಉತ್ತಮ ಐಪಿಒಯು ಬಲವಾದ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಐಪಿಒಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಬಲ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉನ್ಮಾದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೈಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಣವ್ ಹಲ್ದೆ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ : ಪ್ರೈಮ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಣವ್ ಹಲ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಳೆಂದೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ. ಸಾಲ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು. ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಕಂಪನಿಗಳು ಏಂಜಲ್ ಫಂಡ್ಸ್/ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್/ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಐಪಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಂಧನ ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಐಪಿಒಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. SEBI ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಮರ್ಚಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಮರ್ಚಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಡ್ ಹೆರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ (DRHP) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು SEBI ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. SEBI ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಐಪಿಒ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಯಮ ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಒ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ: ಐಪಿಒ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ರೋಡ್ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಶ್ಯೂ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದು, QIB ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಇಶ್ಯೂನ 50 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಂಕರ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾದ ಭಾಗವು ಇಶ್ಯೂ ಗಾತ್ರದ 30 ಪ್ರತಿಶತವಾಗಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಣವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ FPI ಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಂಕರ್ ಬುಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಒದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಒ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಐಪಿಒಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಪಾಯ: ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣವ್ ಹಲ್ದೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಐಪಿಒ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ . ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, "ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರೌಢತೆ ಇದೆ; ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೌಢತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್ ರಾಮಚಂದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
FY26 ರ ಮೊದಲ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು 65 ಐಪಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ರೂ. 69,500 ಕೋಟಿ, 18 ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ (QIP) ಮೂಲಕ ರೂ. 45,200 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 25 ರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ. 13,700 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ದೇಶೀಯ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರ (FPI) ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮಚಂದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಒ ಫೋಮೋಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ: ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಸಿಇಒ ಧೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ETV ಭಾರತ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಪಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ (ಫೋಮೋ) ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಐಪಿಒಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ 10 ಪ್ರಮುಖ ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹಂಚಿಕೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ತ್ವರಿತ ಲಾಭ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸೌಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಲಾಟರಿ ಆಡುವಂತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಐಪಿಒ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಧೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕೆಲವು ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗುಂಪನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು, ಐಪಿಒಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಕಂಪನಿಯ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ, ಷೇರು ಬೆಲೆ ತಕ್ಷಣ ಏರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಫಲಪ್ರದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಐಪಿಒ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ವಿಜಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ವಿಜಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ETV ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆ ಗುರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಪಿಒಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಪಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಖಾತ್ರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಣತನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
