2026ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ; ಇಲ್ಲಿವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಮಂತ್ರಗಳು!
ಇನ್ನೇನು 2025 ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂತು. 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 19, 2025 at 5:07 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2025 ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ
1. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳು.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಎಷ್ಟು? ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿದಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ಸಾಲವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು 'ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ' ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
ನೀವು ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಿ. ಇದು ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಇದ್ದರೆ, ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
4. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
5. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಡಮಾನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದು ಹತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ EMI ಗಳ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ EMI ಪಾವತಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿವೆ.
6. ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 3 - 6 ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಸಾಲಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಇದು ನಾವು ತಜ್ಞರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
