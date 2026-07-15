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ಭಾರತ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯ ಸರಕು ಆಮದು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1974ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಯುಎಸ್​ಟಿಆರ್​) ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 4:13 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ 60 ದೇಶಗಳ ಕಾಯಿದೆಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 301(ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ?: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ ಸಮಾವೇಶ, 1930 (ಸಂಖ್ಯೆ 29)ರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ದಂಡದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸೇವೆ.

ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ದೇಶಗಳು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 60 ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 301(ಬಿ)ರಡಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಯು(EU) ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ(ಐಎಲ್ಒ)ಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 28 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಬಲವಂತ ದುಡಿಮೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶಗಳು ಅಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಲವಂತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಭಾರತ ತನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ರಚಿಸಿದೆ.

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FORCED LABOUR
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INDIAN GOVT
NEW DELHI
FORCED LABOUR GOODS PROHIBITED

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