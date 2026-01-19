2026-27ರಲ್ಲಿ 6.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಭಾರತ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದ IMF
2026 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ IMF ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟ ನವೀಕರಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2026 ಮತ್ತು 2027 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.4 ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
Published : January 19, 2026 at 5:56 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 6.4ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ - IMF ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಅದು ತನ್ನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿ ಐಎಂಎಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡಾ 6.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಷೃತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.4 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
2025-26 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರುವ IMF, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 0.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2025 ರ (ಹಣಕಾಸು FY26) ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು 0.7 ಶೇಕಡಾ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ (WEO) ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ 2025-26 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ GDP ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯ - MoSPI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 7.4 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2024 - 25 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.5 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ CPI ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4 ರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.3 ಮತ್ತು 2027 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.2 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ನವೀಕರಣ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.4 ರಷ್ಟು, ಚೀನಾ ಶೇಕಡಾ 4.5 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಶೇಕಡಾ 1.3 ರಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಯೋಜಿತ 5.0 ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಾರತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
3,00,000 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಬೆಳ್ಳಿ; ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಬಲು ದುಬಾರಿ
ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಚೀನಾ
ಮನುಷ್ಯನ ಮಲದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ: ಚಿನ್ನದ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ!
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪದಕ, ಟ್ರೋಫಿ, ಪೀಠೋಪಕರಣ ತಯಾರಿ; ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ! ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.25 ಕೋಟಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್