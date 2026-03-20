ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?: 8 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ!
ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 4:38 PM IST
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಪತ್ತು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
1. ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಯುದ್ದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತೀ ಕುಟುಂಬವೂ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
2. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ: ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಭಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾರಣ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಸಾಲ, ಚಿನ್ನ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಂದಾದ ವಿವಿಧ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಲಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ ನೀಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆ ಏರಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಲ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಾಲಗಳು ಮುಕ್ತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
4. ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಹಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೀಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
5. ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಯುದ್ದ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು.
6. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಯುದ್ದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಶೇ.10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೈಜ ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಇಟಿಎಫ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
7. ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ: ಯುದ್ದ ತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲದೇ ಸಾರಿಗೆ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುವಂತಹ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ.
8. ವಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಲವಾದ ವಿಮೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯ.
