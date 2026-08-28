ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ: ಹಣ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಟ 'ಮನಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್'
‘ಮನಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು?
Published : August 28, 2026 at 3:10 PM IST
ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಹಲವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾ ಬದುಕಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಆಟದಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ?. ಇದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ‘ಮನಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ತಂತ್ರ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಜೆನ್ ಝೀ ಮತ್ತು ಮಿಲೆನಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ವಿಧಾನಗಳು ಖರ್ಚು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಗಾ ಇರಲಿ: ಈ ತಂತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿರುಪಯೋಗ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ: ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವದ ಜೊತೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ಹಣದ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ 6 ರಿಂದ 8 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೀರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಖರೀದಿಯಲ್ಲೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ: ಮನಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು, ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಆಫರ್ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಥಿರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ವಾಹನ ವಿಮೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕ ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಂತ್ರವಲ್ಲ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಹಣ ಗೆಲ್ಲುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ.
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