ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ SIP ಮಾಡಿದರೆ, 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು 10 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು; ಬನ್ನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತಿಳಿಯೋಣ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್ಐಪಿಗಿಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ SIP ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.. ಏಕೆ ಅಂತಾ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ
Published : December 12, 2025 at 9:45 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್; ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ SIP ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ SIP ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ SIP ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ನಿಯಮಿತ SIP ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ - ಅಪ್ SIP ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?: ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡೋಣ.
ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 24 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5,000 ರೂ., ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5,500 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಂತರ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ; ಸ್ಟೆಪ್ - ಅಪ್ SIP ಮೂಲಕ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ರವಿ ಎಂಬವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ. ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ SIP ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 13ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
16 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 43,13,968 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 62,58,822 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿ 1,05,72,790 ಆಗುತ್ತದೆ.
21 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ರೂ.76,80,300 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 1,63,56,706 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು 2,40,37,006 ರೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ: ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 1,97,39,283 ಆದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 7,29,15,507 ರೂ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದಾಜಿಸಿದರೆ.. ನಂತರ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 9,26,54,790 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ನಾವು 10.69 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ, ತ್ರಿಗುಣವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ : ಸ್ಟೆಪ್ - ಅಪ್ SIP ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವೆ.
- ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ 20 - 30 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಡಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೀವು SIP ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ SIP ಒಂದು ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
- ನೀವು ಇದೀಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ SIP ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿ.
- ಸೂಚನೆ: ( ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ)
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಹೊಸದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಜನರು ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಾದದ್ದು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ತಡವಾಗಿ (40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ SIP ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂ. SIP ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆತ ಕೇವಲ 88,82,196 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,20,77,377 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ:
