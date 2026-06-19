ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್(ITR) ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐಟಿಆರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Published : June 19, 2026 at 9:05 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ (AY 2026-27) ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಫಾರ್ಮ್-16 ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಎಐಎಸ್) ಇರುವುದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐಟಿ) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ, ಅರ್ಹ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐಟಿಆರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು, ವಹಿವಾಟು ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಮತ್ತು IFSC ಕೋಡ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್(PAN) ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೂ ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
Kind Attention Taxpayers!— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 19, 2026
Online filing and Excel Utility for ITR-3 for A.Y. 2026–27 is now enabled on the e-Filing portal.https://t.co/1vnMusEbbF pic.twitter.com/oxcmvyAEIi
ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್?:
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ವಯ ಆಗದು.
ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಐಟಿಆರ್-1: ಸಂಬಳದ ಮೂಲಕ ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವವರೆಗೆ ಆದಾಯ, ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಟಿಆರ್-2: 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವವರು ಐಟಿಆರ್-1ರ ಬದಲು ಐಟಿಆರ್-2 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಐಟಿಆರ್-3: ಸಂಬಳದ ಜತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಐಟಿಆರ್-4: ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಐಟಿಆರ್-1ರ ಅರ್ಹತೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳಿಗೂ ಐಟಿಆರ್-2 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್-1ನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ನೀಡುವ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೂ ಕೂಡಾ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಮಾತು.
ತಪ್ಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಸೂಕ್ತ ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಎಐಎಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್-16, ಫಾರ್ಮ್-16A, 26AS, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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