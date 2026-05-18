ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ: ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ತಜ್ಞರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 2:33 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಜೀವ ವಿಮಾ (ದತ್ತಿ) ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಟರ್ಮ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು? ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ತಜ್ಞರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?: ಟರ್ಮ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶುದ್ಧ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ. "ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್" ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ವಿಮಾ ಕವರೇಜ್) ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತರ ಜೀವ ವಿಮೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗ ಕೂಡ ಹೌದು. ನೀವು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ?: ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕು? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 60 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 65 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಆಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 25 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಅವರು 65 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 15,000 ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 21,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 65 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ. 6,000ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2,40,000 ರೂ. (6000X40=2,40,000) ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಅದಾದ ನಂತರ, 65 ರಿಂದ 75 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಪಾವತಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೌಲ್ಯವು ರೂ. 2,10,000 (21,000x10=2,10,000) ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೂ. 4,50,000 ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೂ. 6,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನೀವು ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ರೂ. 1,44,00,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
