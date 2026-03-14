ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ!

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 5:01 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಇದರಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್​ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅಂತಾರೆ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು. ಹಾಗಾದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಬಹುಮಾನ, ಊಟ, ಮನರಂಜನೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಾಸಿಕ ದಿನಸಿ ಶಾಪಿಂಗ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌, ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಆ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 10,000 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಶೇ5ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರೂ. (ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂ.) ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಊಟ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು 10 ರಿಂದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಉಚಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಪಿವಿಆರ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವು ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು SBI IRCTC ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇ5 ರಿಂದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ HDFC ಮತ್ತು ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನೀಡುವ 'ಕಾ-ಚಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು.

ಉಚಿತ ಲಾಂಜ್​ ಪ್ರವೇಶ: ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಲಾಂಜ್​​ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲಾಂಜ್​​​​​​​ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಫೈ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ: ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಲಗೇಜ್ ಹಾನಿ ಕವರೇಜ್ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. SBI ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು, ಜಿಮ್ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಾಲಯ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ SBI ಕಾರ್ಡ್‌ಪ್ಲಸ್, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಲ್‌ನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅಪೊಲೊ SBI ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

