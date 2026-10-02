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ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS, ಸುಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ?

ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ PPF, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC), ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

How Much Interest Will You Get On Post Office MIS, Sukanya And Other Small Savings Schemes
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS, ಸುಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 11:56 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅವಧಿಯಿಂದ ಸತತ 10ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023-24ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು.

2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ) ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿವಿಧ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಅದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ (ಜುಲೈ 1, 2026 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2026 ರವರೆಗೆ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಯ (Time Deposit) ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.1 ರಷ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯ (MIS) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.4 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.

PPF ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಷ್ಟು?: ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF), ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.1 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 8.2 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಸಿ (NSC) ಮತ್ತು ಕೆವಿಪಿ (KVP) ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು:

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (NSC) ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 7.7 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕೆವಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 115 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತವೆ (ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ)

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PUBLIC PROVIDENT FUND
SUKANYA SAMRIDDHI YOJANA
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SMALL SAVINGS SCHEMES
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ

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