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ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (EENADU)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 11:47 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವುದು ಸಹಜ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದು, ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿದರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ?: ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತವು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಡ್ಡಿದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಲದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಹೊಸ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಇಎಂಐನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿತಾಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಉಳಿದ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ಅನೇಕ ಸಾಲಗಾರರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಇಎಂಐ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಕ್ಷೇಮಕರ.

ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಬೇಡಿ: ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ. 7.5 ಅಥವಾ ಶೇ.8 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ.

  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೀರಾ?
  • ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
  • ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ?
  • ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?
  • 800 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು 800ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀವು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು.

EMI ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ?: ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ EMI ಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾದ EMI ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳು ಈಗ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಹುದು.

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ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ
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