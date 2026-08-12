ಟೊಯೋಟಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಿರೋಷಿ ಒಕುಡಾ ನಿಧನ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಿಯಸ್ ಮಾದರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : August 12, 2026 at 9:51 AM IST
ಟೋಕಿಯೊ, ಜಪಾನ್: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಜಪಾನಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟೊಯೋಟಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿರೋಷಿ ಒಕುಡಾ ಬುಧವಾರ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ 93 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಕುಡಾ 1995ರಿಂದ 2006ರವರೆಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಿಯಸ್ ಮಾದರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದ ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಟೊಯೋಟಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಮಧ್ಯ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಒಕುಡಾ 1955ರಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಿಟೊಟ್ಸುಬಾಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಟೊಯೋಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಒಕುಡಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ‘ಬಿಗ್ ತ್ರೀ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅವರು ‘ಸಾಮರಸ್ಯ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆಟೋ ಉದ್ಯಮವು ಹೇಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಟೊಯೋಟಾ, ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ನಂತಹ ಜಪಾನಿನ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು 1980ರ ದಶಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ‘ಜಪಾನ್-ವಿರೋಧಿ’ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅಗ್ಗದ ಯೆನ್, ಟೊಯೋಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಪಾನಿನ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೆನ್ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಜಪಾನಿಯರ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ತನ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಾದ ಜಿಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಕುಡಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಜಪಾನಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60ರ ದಶಕದ ಬದಲು 50ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವಿಷಯಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿಂತನೆಯು ಟೊಯೋಟಾದ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವವಾದ ‘ಕೈಜೆನ್’ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ‘ಜಸ್ಟ್-ಇನ್-ಟೈಮ್’ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಟೊಯೋಟಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ತತ್ವಗಳ ತಿರುಳಾಗಿವೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದ ಒಕುಡಾ, ಕೀಡನ್ರೆನ್ (ಜಪಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಕ್ಕೂಟ), ಜಪಾನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ತೆಲಂಗಾಣ: ಟ್ಯಾಂಕರ್-ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ; ಬೀದರ್ನ ಐವರು ಸಾವು
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತ