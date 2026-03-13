ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕುಮಾರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಅವರ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೇ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ(BP) ಇರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೇಮ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ನೀವೀಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಕ್ಲೇಮ್ ಮತ್ತು ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಎಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವಾದವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನೆಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ
ವಿಮಾ ಓಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಮಾ ಓಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.
ನೇರ ಸಂಬಂಧ ತತ್ವವು ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ - ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತೋಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ -ಬಿಪಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾದಾರರು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.
ಪೂರ್ವ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು 36 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವೈದ್ಯರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (PED) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪೂರ್ವ-ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ತರುವಾಯ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ (ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಹ), ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸತತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಿಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ: ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IRDAI) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಸತತ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಬಯಸಿದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಮರೆತುಹೋದ ಪೂರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ: ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ನಿರಾಕರಣೆಯಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ, ಇದು ಕಾನೂನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
