ನೈತಿಕ ಕಳವಳ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರುಗಳ ಕುಸಿತ: ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

HDFC Bank Shares Tumble Nearly 9 Pc After Chairman Quits
ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 19, 2026 at 1:18 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಹಠಾತ್ ನಡೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ನೈತಿಕ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಭಾವನೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಕೆ ಭನ್ವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ‘‘ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 17, 2026 ರಂದು ದಿನಾಂಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು 3:17ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಮೇ 5, 2021 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಮೇ 4, 2027 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

1985ರ ಗುಜರಾತ್ ಕೇಡರ್‌ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಡಿಐಪಿಎಎಂ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವಿಲೀನವು ಜುಲೈ 1, 2023 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು.

ನಾನು ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು HDFC ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉಪಕ್ರಮವು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ವಿಲೀನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಅದು ಪುನರ್​ ರಚಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿರುಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

HDFC ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ: ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. BSE ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಷೇರುಗಳು 8.41 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದು 772 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ . NSE ನಲ್ಲಿ, ಷೇರು ಶೇ. 8.66 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 770 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 65,176.48 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 12,31,666.45 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

