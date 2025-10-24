ಹಬ್ಬದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ; ಬೇಗ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಹಬ್ಬದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬೇಗನೇ ತೀರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Published : October 24, 2025 at 5:21 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದು ಕಾಮನ್. ಬಹುತೇಕರು ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇಎಂಐ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಕಾಮನ್. ನೀವು ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು
ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ನೀವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಗಳಿವೆ? ಅವುಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಎಷ್ಟು? ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ( ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಎಂಐ ಪಾವತಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 30-40 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಸಾಲವನ್ನು ಮೊದಲು ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉಳಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. 50-30-20 ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ, ಶೇ 30ರಷ್ಟನ್ನು ಸಾಲ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ, ಇನ್ನು ಶೇ 20 ರಷ್ಟನ್ನು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ತೀರಿಸಿ: ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲವು 36 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ: ನೀವು ಬೋನಸ್ಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳು ಪೂರ್ವಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಗಳು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಸಾಲಗಳಿವೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ: ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತು ಅಗತ್ಯ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವವರೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.