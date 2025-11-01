ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಜೋರು: ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ತೆರಿಗೆ; ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 3:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಶೇ. 4.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮಾರಾಟದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 375 ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ನೂತನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಸೆ.22 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿ ಮಾಡದೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದರು.
ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. 4.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಖಜಾನೆ ಸೇರಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 1.86 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು 1.89 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಶೇ. 4.6 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಆದಾಯವು ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಮದುಗಳಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.13 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 50,884 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಸಹ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 39.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 26,934 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯವು 1.69 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.0.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
