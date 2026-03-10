ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ: LPG, CNG, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : March 10, 2026 at 7:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದರ ಬಿಸಿ ತಾಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವೆಡೆ ಅನಿಲ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುವವರ ಪೈಕಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (CNG) ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವು ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
The government has invoked the Essential Commodities Act (EC Act ) to ensure uninterrupted supply of domestic cooking gas, directing refineries and petrochemical units to maximise production of liquefied petroleum gas (LPG) and divert key hydrocarbon streams to the LPG pool. pic.twitter.com/cBNTwvwxLT— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2026
ಎಲ್ಪಿಜಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಉಪಉತ್ಪನ್ನ. ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಟೇನ್ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡದ ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೃಹಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಂತರದ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ..
- ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಕೊಳವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ
- ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರತಿಶತ ನೂರರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ
- ಚಹಾ ಉದ್ಯಮ, ಉತ್ಪದನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು 4ನೇ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಸರಾಸರಿ ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆಯನುಸಾರ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
