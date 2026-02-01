ಬಜೆಟ್ 2026: ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಘೋಷಣೆಗಳಿವು
Union Budget 2026: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿಧಿಗೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಟಾಪ್ಅಪ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
Union Budget 2026: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. MSME ವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಧಿಗಳು, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು SMEಗಳು ಬಂಡವಾಳ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು (MSME) ಬೆಂಬಲಿಸಲು 2026-27ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿಧಿಗೆ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ MSME ಗಳಿಗೆ 50,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು 2023ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಸಚಿವರು ಐದು ಉಪ-ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಜವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಾರು ಯೋಜನೆ, ಜವಳಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ MSMEಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ TReDS ಅನ್ನು ವಹಿವಾಟು ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. TReDS ವೇದಿಕೆ - ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RXIL) SIDBI ಮತ್ತು NSE ನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, TREDS ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಆಸ್ತಿ-ಬೆಂಬಲಿತ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಶ್ರೇಣಿ 2 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 200 ಪರಂಪರೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರೆತುಹೋದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. SME ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯಂತಹ ಆಯ್ದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ SMEಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿಧಿಗೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಂಡವಾಳ-ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
