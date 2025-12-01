ETV Bharat / business

ತಂಬಾಕು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ; ಶೇ 28ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಕೂಡಾ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 4:53 PM IST

ನವದೆಹಲಿ : ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2025, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಸಿಗರೇಟ್, ಜಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು, ಸಿಗಾರ್, ಹುಕ್ಕಾ, ಜರ್ದಾ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪರಿಹಾರದ ಸೆಸ್​ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಮಸೂದೆ 2025ರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಸಿಗಾರ್‌ / ಚೀರೂಟ್‌ / ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 1,000 ಸ್ಟಿಕ್​​ಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 11,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ತಯಾರಾಗದ ತಂಬಾಕಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ. 60 ರಿಂದ 70 ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿ 1,000 ಸ್ಟಿಕ್​​ಗಳಿಗೆ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೂ. 2,076 ರಿಂದ 3,668 ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಹಾಕಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅವಳಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ಸದನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಲಿ': ಮೊದಲ ಕಲಾಪದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭಿನಂದನೆ

