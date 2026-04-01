ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ?
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಭರಣಗಳ ಆಮದುದಾರರಿಗೆ ಈಗ DGFT ಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
By PTI
Published : April 1, 2026 at 10:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿನ್ನ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದ, ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪತ್ರ, ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ, ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 7113 ಅಡಿ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ನೀತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 'ಉಚಿತ' ದಿಂದ 'ನಿರ್ಬಂಧಿತ' ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಭರಣಗಳ ಲೇಖನಗಳು ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸರಕುಗಳ ಆಮದುದಾರರಿಗೆ ಈಗ DGFT ಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಭರಣಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಆದರೆ, ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 100 ಪ್ರತಿಶತ ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಆಮದುಗಳು ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವಿದೇಶಿ ದರ್ಜೆಯ ನೀತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯದಡಿ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಆಮದುದಾರರು ಭಾರತ - ಆಸಿಯಾನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸದಂತೆ ಪರವಾನಗಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು 2010 ರಿಂದ 10 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಸಿಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಕುಗಳ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇದ್ದವು.
ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸುಂಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು FTA ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ಟಡ್ ಮಾಡದ ಆಭರಣಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಆಮದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯದ ಆಶಾಭಾವ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಕುಸಿತ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು
ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ: 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾಸಿಕ ಕುಸಿತ.. ಈಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ.. ಬೇಡವೇ?