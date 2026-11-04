ಎಸ್ಜಿಬಿ, ಇಟಿಎಫ್, ಆಭರಣ ಬಂಗಾರ: ಯಾವುದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು?
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Published : November 4, 2026 at 1:04 PM IST
ಆಮದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಆಮದಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅನಧಿಕೃತ ಆಮದು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಪ್ರಸಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 50 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ) ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.7.23ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಸಿ ದತ್ತಾಂಶ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕುರಿತ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಕುರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.12.5ರಷ್ಟು ಏಕರೂಪದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ(ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2024ರ ಜುಲೈ 23ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಶೇ.12.5ರಷ್ಟು ಎಲ್ಟಿಸಿಜಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಭರಣದ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ: ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ(Income Tax) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 24 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯ. ಈ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಶೇ. 12.5ರಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಿರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು 24 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಆದಾಯದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರದ ಆಧಾರದಂತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶೇ.12.5ರ ದರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್: ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸುಲಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭಗಳ ತೆರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 12 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಲಾಭಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು (ಎಸ್ಟಿಸಿಜಿ) ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಡುವಳಿ ಅವಧಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಲಾಭಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಜಿಬಿ(ಸವರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್): ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(RBI) ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಪಾಲು ಬೇಡಿಕೆಯು ಆಮದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.
ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.2.50ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಸಲು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ (ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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