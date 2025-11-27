ETV Bharat / business

ಮತ್ತೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಂಗಾರ; 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By PTI

Published : November 27, 2025 at 12:03 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೀಗ ಜಿಗಿತಕಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10ಗ್ರಾಂಗೆ 1.30.100 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 99.5 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ 1,200 ರೂ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 1,29,500 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು, 99.9 ಮತ್ತು ಶೇ 99.5ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 1,30,900 ಮತ್ತು 1,30,300 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಶಾವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕೂಡ 2,300 ರೂ ಜಿಗಿತ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಬುಧವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,63,100 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಾಟ್​ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 33.50 ಅಥವಾ 0.81 ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್​ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 4,164.30 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಶೇ. 1.71 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 52.37 ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,165 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಫೆಡ್ ಗವರ್ನರ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ಎವಿಪಿ ಕೇಯ್ನಾತ್ ಚೈನ್‌ವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಮೆರಿಕದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

