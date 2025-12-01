ETV Bharat / business

ಒಂದೇ ದಿನ 3040 ರೂ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬಂಗಾರ: 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ 1.33ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು, ದುರ್ಬಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 3,040 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1.33 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ (IANS)
By PTI

Published : December 1, 2025 at 8:15 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 3,040 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ ಇಂದು 1,33,200 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮದುವೆ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿರಂತರ ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 3,040 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 1,32,600 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ( ಇದು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಲೆಕ್ಕ). ಚಿನ್ನವು ಈಗ ಅದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠವಾದ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,34,800 ರೂ.ಗೆ (ಶೇ. 99.9 ಶುದ್ಧತೆ) ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,34,200 ರೂ.ಗೆ (ಶೇ. 99.5) ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಆಶಾದಾಯಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5,800 ರೂ ಏರಿಕೆ: ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡಾ ಸತತ ಐದನೇ ದಿನವೂ ತನ್ನ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 5,800 ರೂಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,77,000ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 42.29 ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,261.52 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 99.27 ಕ್ಕೆ ಶೇ. 0.19 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಬುಲಿಯನ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.

ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಂಐ, ಎಡಿಪಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಸೇವೆಗಳ ಪಿಎಂಐ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಪಿಸಿಇ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 4230 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡಾ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಎವಿಪಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈನಾತ್ ಚೈನ್‌ವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ಮಾಂಟ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2026 ರವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ರೆನಿಶಾ ಚೈನಾನಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

