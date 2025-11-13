ETV Bharat / business

ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ: ಮತ್ತೆ 1.30 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚಿನ್ನ

ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,27,900 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಬೆಲೆ 3000 ದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,30,900ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ (IANS)
By PTI

Published : November 13, 2025 at 7:34 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಗುರುವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 3,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,30,900 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸ್ವರ್ಗ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

  • ಶೇಕಡಾ 99.5 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಲೋಹವು ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,27,300 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು 3,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,30,300( ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
  • ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಶೇಕಡಾ 99.9 ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬುಧವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,27,900 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಬೆಲೆ 3000 ದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,30,900ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
  • ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 7,700 ರೂಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಮೂಲಕ 1,69,000 ರೂ.ಗೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ತಲುಪಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಈ ದರ ಕೆಜಿಗೆ 1,61,300 ರೂ.ಗೆ ಇತ್ತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು 43 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಳಿಕ ಆರು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಾಲರ್‌ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೀನಿವಾರು ಪೇಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 41.19 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.98 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,236.84 USDಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 1.13 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 53.86 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ಕಾಳಜಿಗಳು, ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವೇಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬುಲಿಶ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಿಎಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ದಲ್ಲಾಳಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರಾಯಚೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

