ಚಿನ್ನಾಭರಣ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ: ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿಯಮವೇ ಕಾರಣ
ದೇಶದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
By ANI
Published : June 16, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 6:07 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಚಿನ್ನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ನೆಗೆತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2026ರ ಎಪ್ರಿಲ್ -ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 4.27 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿ (GJEPC) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಲಿಯನ್, ಈ ವರ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟು: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1.06 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಶೇಕಡಾ 40.11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಕೇವಲ 635.95 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 6.03 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೂ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 3.99 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಫ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣ ರಫ್ತು ವಲಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ಟನ್ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡಾ 21.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ: ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಕುಸಿದರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 172 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 134.21 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (1146.73 ಕೋಟಿ) ರಫ್ತಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ವರ್ಷ 365.77 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (3439.19 ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಪಾವತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಉದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಫ್ತು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
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