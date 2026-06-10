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ಇಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಸಂಘರ್ಷ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

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ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 4:35 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4,300 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ ಕುಸಿದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 2.45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಶೇ.99.9ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 4,300 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,56,000 ರೂ ದಾಖಲಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,60,300 ರೂ ಇತ್ತು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂ ಅಥವಾ ಶೇ.4ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ 2,45,700 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕೆಜಿ.ಗೆ 2,55,700 ರೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

"ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾರೆಲ್​ಗೆ 90 ಡಾಲರ್​ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾಲರ್​ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪಿಎಲ್​ ವೆಲ್ತ್​ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಚೇರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರ್​ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

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