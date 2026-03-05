ETV Bharat / business

ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ - ಒಂದೇ ದಿನ 7600 ರೂ ಇಳಿಕೆ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 27,700 ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬೆಳ್ಳಿ

ಚೀನಿವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಾಭದ ಭರ್ಜರಿ ಬುಕಿಂಗ್​ ಕಂಡು ಬಂತು. ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7,600 ರೂ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 27,700 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ- ಒಂದೇ ದಿನ 7600 ರೂ ಇಳಿಕೆ (IANS)
author img

By PTI

Published : March 5, 2026 at 7:06 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್​ - ಇಸ್ರೇಲ್​, ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 7,600 ರೂ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ 27,700 ರೂ. ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 27,700 ರೂ. ಅಥವಾ ಶೇ. 9.23 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದು 2,72,300 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).

ಅಮೆರಿಕ- ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೆ ತಾಣಗಳಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರು ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೆಮನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಗೌರವ್ ಗರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದ್​ ಆಗಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 7,600 ರೂ. ಅಥವಾ 4.4 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 1,65,200 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಹಿಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,72,800 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.

ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಆದರೆ, ಬಲವಾದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ದೇಶೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು HDFC ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 84.11ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 12.60 ಅಥವಾ 0.25 ಪ್ರತಿಶತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5,153.91 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು LKP ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜತೀನ್ ತ್ರಿವೇದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಬಡ್ಡಿದರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

