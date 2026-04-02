ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ: ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಂತರ ಚಿನ್ನ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

Gold slips below Rs 1.51 lakh, silver tumbles over 5 pc
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ
By IANS

Published : April 2, 2026 at 3:34 PM IST

ಮುಂಬೈ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್​ ಭಾಷಣಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 5.6ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು. ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾಯಿತು.

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ MCXನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 3,563 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,50,145 ರೂ.ಗಳ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹವು ಶೇಕಡಾ 0.79 ಅಥವಾ 1,218 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,52,490 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.

ಮೇ 5ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬೆಲೆಯು ಶೇ. 5.59 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರೂ. 13,613 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 2,29,888 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಿಳಿ ಲೋಹವು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 2,42,800 ರೂಗಳಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 0.28 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ ಶೇ. 2.26 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ $ 4,650.30 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 4.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $ 71.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ COMEX ಚಿನ್ನ ಶೇ. 2.73 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $ 4,813 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, COMEX ಬೆಳ್ಳಿ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $ 71 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸೀಮಿತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂತು. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 5.24 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $106.47 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು ಮತ್ತು US WTI ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಶೇ. 4.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $104.64ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.

ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ: ಇಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 999 ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 3980 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 1,48,970ರೂಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿನ್ನೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 1,52,950 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಚಿನ್ನ: ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 3,650 ರೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,36,550ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಬುಧವಾರ 1,40, 200 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 5ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ಬೆಲೆ 2,55,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು.

